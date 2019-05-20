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İskoçya'da dönemi

'nda teknik direktörlüğe, geçen ay görevden alınan Alex McLeish'in yerine getirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 21:12
İskoçya'da Steve Clarke dönemi
İskoçya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Steve Clarke getirildi.

İskoçya Futbol Federasyonu, geçen ay görevden alınan Alex McLeish'in yerine milli takım teknik direktörlüğü için Steve Clarke ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce West Bromwich Albion, Reading ve Kilmarnock'ta görev alan 55 yaşındaki İskoç çalıştırıcı Clarke, Newcastle United ve Aston Villa'da geçici teknik direktörlük yapmıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya, Kazakistan ve San Marino ile I Grubu'nda bulunan İskoçya, iki hafta sonunda elde ettiği 3 puanla 5. sırada yer aldı.

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İskoçya'da Steve Clarke dönemi
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