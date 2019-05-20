Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası GSTV'nin yayınına katıldı. Terim şunları söyledi: "Krizler, kaoslar, hepsini geçiştirdik.
Ben ümidimi kaybedersem; oyuncularım ümidini kaybeder, taraftar umudunu kaybeder, camia umudunu kaybeder. Bu bir büyük takım refleksidir. Büyük takımlarda çalışmak demek, ateşin içerisine kendinizi atmak demek.
Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil. Kaybettiğimizde baskı olmayan, maddi sorunları olmayan bir yerde çalışmıyoruz.
Büyük takımların büyük dertleri olur. Ama mahcup olmadık. Başkanımıza, yöneticilerimize, Florya'da çalışanlarımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize, ailelerimize, herkese teşekkür ederim. Alnımızın akıyla şampiyon olduk.
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LOOK AT THE TABELA!
Fatih Terim karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Puan durumunun fotoğrafını koyan Terim, "Look at the tabela" yani "Tabelaya bakın" yazdı.
Galatasaray resmi sitesi ise tribünden tabelaya bakan taraftarların yer aldığı fotoğrafla
şampiyon hocasına karşılık verdi.
AVRUPA'DA İLK 10'A 2 KALDI
Galatasaray ile önemli başarılara imza atan Fatih Terim, Avrupa'nın kupa canavarı olan teknik adamlarının arasına girmek için önemli bir yol katetti. Deneyimli teknik direktör, iki kupa daha kazanması halinde Arsene Wenger'i yakalayarak Avrupa futbol tarihinin en fazla kupa kazanan 10 teknik direktörü arasına adını yazdıracak. Terim, sezona Süper Kupa ile başlarsa, Wenger'le arasındaki fark 1'e inecek.