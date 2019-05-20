Krizler, kaoslar hepsini geçiştirdik

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası GSTV'nin yayınına katıldı. Terim şunları söyledi:Ben ümidimi kaybedersem; oyuncularım ümidini kaybeder, taraftar umudunu kaybeder, camia umudunu kaybeder. Bu bir büyük takım refleksidir.Basınla, sosyal medya ile camia içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla, sakatlarla, bunların hepsiyle uğraşmak kolay değil.Büyük takımların büyük dertleri olur. Ama mahcup olmadık. Başkanımıza, yöneticilerimize, Florya'da çalışanlarımıza, futbolcularımıza, teknik heyetimize, ailelerimize, herkese teşekkür ederimFatih Terim karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Puan durumunun fotoğrafını koyanGalatasaray resmi sitesi ise tribünden tşampiyon hocasına karşılık verdi.Galatasaray ile önemli başarılara imza atan Fatih Terim, Avrupa'nın kupa canavarı olan teknik adamlarının arasına girmek için önemli bir yol katetti. Deneyimli teknik direktör, iki kupa daha kazanması halinde Arsene Wenger'i yakalayarak Avrupa futbol tarihinin en fazla kupa kazanan 10 teknik direktörü arasına adını yazdıracak. Terim, sezona Süper Kupa ile başlarsa, Wenger'le arasındaki fark 1'e inecek.