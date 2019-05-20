Kupa bükücü

FENERBAHÇE

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Galatasaray dün akşam şampiyonluğa ulaşırken teknik direktör Fatih Terim de başarılarına bir yenisini daha ekledi. Terim, 8. kez ligi zirvede tamamladığı Cimbom'la toplamda 19 kupa kazandı.Fatih Terim, ayrıca Galatasaray'ın başında 1998-99, 1999-2000 ve 2018-19 sezonlarını çifte kupayla kapatarak, bu değerde Türkiye'nin en başarılı teknik adamı unvanın sahibi oldu. Cimbom ise lig ile Türkiye Kupası'nın birlikte düzenlendiğiAyrıca Türk futbolunda gerçekleştirilen son 6 kupa şampiyonluğunun 5'ini Galatasaray elde etti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, GS TV'deki konuşması sırasında futbolcular toplu halde stüdyoya geldi. Luyindama, stüdyonun kapısını kırarak takım arkadaşlarına yolu açarken Fatih Terim, "Yavaş be oğlum" diye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı oyuncular, tecrübeli hocayı alkışlayıp "İmparator" diye tempo tuttu. Terim de talebelerine alkışlarla karşılık verdi.Akhisarspor'un ardından Medipol Başakşehir'i de deviren Galatasaray, 96 saatte çifte şampiyonluğa ulaştı.. Galatasaray 56 kupaya sahip Fenerbahçe ve müzesinde 51 kupa bulunduran Beşiktaş'la arasındaki fakrı iyice açtı.22 Süper Lig şampiyonluğu18 Türkiye Kupası12 TSYD Kupası10 Cumhurbaşkanlığı Kupası5 TFF Süper Kupa5 Başbakanlık Kupası1 UEFA Kupası1 UEFA Süper Kupa