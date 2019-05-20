Kupa bükücü

Galatasaray dün akşam şampiyonluğa ulaşırken teknik direktör Fatih Terim de başarılarına bir yenisini daha ekledi. Terim, 8. kez ligi zirvede tamamladığı Cimbom'la toplamda 19 kupa kazandı. Tecrübeli çalıştırıcı, 8 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 3 Türkiye kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
Fatih Terim, ayrıca Galatasaray'ın başında 1998-99, 1999-2000 ve 2018-19 sezonlarını çifte kupayla kapatarak, bu değerde Türkiye'nin en başarılı teknik adamı unvanın sahibi oldu. Cimbom ise lig ile Türkiye Kupası'nın birlikte düzenlendiği 57 sezonda 7 kez duble yaptı.
Ayrıca Türk futbolunda gerçekleştirilen son 6 kupa şampiyonluğunun 5'ini Galatasaray elde etti.
LUYİNDAMA STÜDYONUN KAPISINI KIRDI!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, GS TV'deki konuşması sırasında futbolcular toplu halde stüdyoya geldi. Luyindama, stüdyonun kapısını kırarak takım arkadaşlarına yolu açarken Fatih Terim, "Yavaş be oğlum" diye tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı oyuncular, tecrübeli hocayı alkışlayıp "İmparator" diye tempo tuttu. Terim de talebelerine alkışlarla karşılık verdi.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A TARİHİ FARK!
Akhisarspor'un ardından Medipol Başakşehir'i de deviren Galatasaray, 96 saatte çifte şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Kupası zaferini lig şampiyonluğu ile taçlandıran sarı-kırmızılı kulüp, toplam kupa sayısını 74'e çıkardı
. Galatasaray 56 kupaya sahip Fenerbahçe ve müzesinde 51 kupa bulunduran Beşiktaş'la arasındaki fakrı iyice açtı.
GALATASARAY'IN KUPA DÖKÜMÜ
22 Süper Lig şampiyonluğu
18 Türkiye Kupası
12 TSYD Kupası
10 Cumhurbaşkanlığı Kupası
5 TFF Süper Kupa
5 Başbakanlık Kupası
1 UEFA Kupası
1 UEFA Süper Kupa