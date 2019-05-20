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, Bundesliga'da "yılın genç oyuncusu" adayı

Bundesliga ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu , Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülü için aday gösterildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 19:46
Ozan Kabak, Bundesliga'da yılın genç oyuncusu adayı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülünün adayları arasında yer aldı.

Bundesliga'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada, ligde ilk sezonunu geçiren futbolcular için verilen "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülüne 7 isim aday gösterildi.

Stuttgart'tan milli futbolcu Ozan Kabak ile Arjantinli Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Fransız Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira, ödüle aday gösterilen oyuncular oldu.

Ozan Kabak, daha önce de Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt'tan Almamy Toure'nin önünde mart ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

Bu sezon Stuttgart'ta 15 maça çıkan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, 3 gol attı.

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Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın genç oyuncusu" adayı
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