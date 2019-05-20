Yaz tahtaya bir daha: Şampiyon Galatasaray

Galatasaray üst üste ikinci, toplamda 22. şampiyonluğuna imza attı, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etti
19.05 BÜYÜSÜ
Galatasaray geçen sezon 19 Mayıs'ta ligin son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Dün yine tarihler 19 Mayıs'ı gösterirken mutlu sona ulaştı. Bu arada 19 Mayıs (19.05), Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'i hatırlattığı için de önem taşıyor.
CENGİZ 2'DE 2
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz 1.5 yıllık görev süresinde 2. kez mutlu sona ulaştı. Cengiz lig şampiyonluğu sayısında eski başkanlar Özhan Canaydın ve Ünal Aysal'ı yakalamayı başardı.
ALİ KOÇ DA LİSTEYE GİRDİ!
SERDAR Bilgili, Fikret Orman ve Aziz Yıldırım
başkan
seçildikleri ilk sezonlarında
Galatasaray
şampiyonluğu görmüştü. Ali Koç da benzer kaderi yaşadı.
Koç'u başkan seçen
Fenerbahçe, Avrupa
bileti bile alamadığı
sezonda şampiyonluk sayısında ezeli rakibi
Galatasaray'ın 3 kupa (22-19) gerisine düştü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G.Saray'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlayan ilk isim oldu. Erdoğan, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.
AÇILIŞ AKHİSAR'LA
Türkiye Kupası ve lig şampiyonu Galatasaray yeni sezonu, kupada final oynadığı Akhisar'la, Süper Kupa'da karşılaşarak açacak.