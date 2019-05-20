Yaz tahtaya bir daha: Şampiyon Galatasaray

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BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray üst üste ikinci, toplamda 22. şampiyonluğuna imza attı, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde ettiGalatasaray geçen sezon 19 Mayıs'ta ligin son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Dün yine tarihler 19 Mayıs'ı gösterirken mutlu sona ulaştı. Bu arada 19 Mayıs (19.05), Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'i hatırlattığı için de önem taşıyor.GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz 1.5 yıllık görev süresinde 2. kez mutlu sona ulaştı. Cengiz lig şampiyonluğu sayısında eski başkanlarSERDARbaşkanseçildikleri ilk sezonlarındaGalatasarayşampiyonluğu görmüştü.Koç'u başkan seçenFenerbahçe, Avrupabileti bile alamadığısezonda şampiyonluk sayısında ezeli rakibiGalatasaray'ın 3 kupa (22-19) gerisine düştü.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G.Saray'ın şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlayan ilk isim oldu. Erdoğan, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.Türkiye Kupası ve lig şampiyonu Galatasaray yeni sezonu, kupada final oynadığı Akhisar'la, Süper Kupa'da karşılaşarak açacak.