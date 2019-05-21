Avcı bitiyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda her geçen gün hareketlilik yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda daha önce prensip anlaşmasına varılan Mircea Lucescu devre dışı kaldı.Yeni sezona yerli bir teknik adamla girilmesi gerektiğini belirten yönetim kurulu üyeleri, Mircea Lucescu seçeneğini masadan kaldırttı. Avcı, Galatasaray maçı sonrası kendisine "Ayrılacak mısınız?" sorusuna,yanıtını vermişti.BAŞKAN Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek resmen görüşmelere başlayacağı belirtildi. Taraftarı olan, güçlü bir camiada şampiyonluk kupasına ulaşabileceğini düşünenancak yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa teknik direktörlük için ikinci sırada taraftarın gözdesi Sergen Yalçın'ın adı yer alıyor.Başakşehir ile yollarını ayırması beklenen Abdullah Avcı kariyerinin son üç sezonunda da ligde iki puan ortalamasının üzerine çıkmayı başardı. 2016- 2017 sezonunda 2.15 puan ortalaması olan Avcı, 2017-2018 sezonunda 2.12, 2018-2019 sezonunda da 2.00 ortalamaya ulaştı.YENI teknik direktörü en geç gelecek hafta içinde açıklaması beklenen Beşiktaş'ta son gelişmeler Guti Hernandez'in durumunu da belirsizliğe soktu. Daha önce prensipte anlaşılan Lucescu'nun kadrosunda istediği İspanyol antrenör, teknik direktörlük yapmak istese de Beşiktaş'ta kalmaya da sıcak bakıyordu. Ancak ibrenin Abdullah Avcı'ya dönmesiyle Guti için de işler karıştı...