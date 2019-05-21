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, Schulz'u transfer etti

(Bundesliga) takımlarından , Hoffenheim'den Alman milli futbolcu 'u renklerine bağladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 13:26
Borussia Dortmund, Schulz'u transfer etti

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Nico Schulz ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Hoffenheim'in yanı sıra Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Schulz, Bundesliga'da toplam 122 maçta oynadı ve 4 gol attı.

Bundesliga'nın en hızlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, Alman Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Borussia Dortmund'un, Hoffenheim ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Nico Schulz için 25-30 milyon avro serbest kalma bedeli ödediği öne sürüldü.

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Borussia Dortmund, Schulz'u transfer etti
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