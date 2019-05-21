Süper Ankaragücü

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü, uzun yıllar sonra geri döndüğü Süper Lig'e tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 34. dakikada ev sahibi ekip, farkı ikiye çıkardı. İlhan Parlak'ın aut çizgisi üzerinden yaptığı ortada Tyler Boyd, topu filelere gönderdi: 2-0. 50. dakikada Boyd ceza sahası dışından şansını denedi, kaleci Tolgahan'dan dönen topu ceza yayı üzerinde Canteros, ağlarla buluşturdu: 3-0. 61'inci dakikada Uğur Çiftçi'nin sol taraftan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşu ile David Braz gole çevirdi ve tabelayı belirledi:Ankaragücü galibiyet sevincini ve ligde kalmasının mutluluğunu soyunma odasında verdiği pozla ölümsüzleştirdi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlendi.