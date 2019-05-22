Ali Koç: Bu düzen kurgulanmış

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası sezonun değerlendirmesini yaparken, hakem hataları ile kurgulanmış bir düzen olduğunu iddia etti. Koç, "Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı da biz görmüşüz.Bize göre kurgulanmış bir düzen var. VAR sistemi, bence çok iyi. Daha yerine oturacak, ilk sezon, bir takım sıkıntıları var.Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, önemli olan onları kimin kullandığı" dedi.