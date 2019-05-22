Ali Koç: Bu düzen kurgulanmış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası sezonun değerlendirmesini yaparken, hakem hataları ile kurgulanmış bir düzen olduğunu iddia etti. Koç, "Hakemlerle ilgili en az konuşan biziz, en fazla kırmızı kartı da biz görmüşüz. Kim çok konuşursa, işler onun yönünde pozitif gidiyor. Kimin federasyonda daha çok üyesi varsa, onun haklarına daha çok sahip çıkılsın da istemiyoruz. Adil yönetim istiyoruz.
Bize göre kurgulanmış bir düzen var. VAR sistemi, bence çok iyi. Daha yerine oturacak, ilk sezon, bir takım sıkıntıları var. Bu yapılan hataların önüne geçecek kadar sistem oturmuştu. Göz göre göre hatalar yapılıyor.
Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, önemli olan onları kimin kullandığı" dedi.