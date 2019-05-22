FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası heyecanı başlıyor

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, Polonya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen organizasyona, Polonya'nın Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lodz, Lublin ve Tychy kentleri ev sahipliği yapacak.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Organizasyonun ilk gününde, Tahiti-Senegal, Meksika-İtalya, Japonya-Ekvador ve Polonya-Kolombiya maçları yapılacak.
Şampiyonada gruplar şöyle:
A Grubu: Polonya, Kolombiya, Tahiti, Senegal
B Grubu: Meksika, İtalya, Japonya, Ekvador
C Grubu: Honduras, Yeni Zelanda, Uruguay, Norveç
D Grubu: Katar, Nijerya, Ukrayna, ABD
E Grubu: Panama, Mali, Fransa, Suudi Arabistan
F Grubu: Portekiz, Güney Kore, Arjantin, Güney Afrika