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2-0 | Maç sonucu

, play-off yarı final ilk maçında evinde 'u 2-0 mağlup etti ve final yolunda büyük avantaj yakaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 23:17
Gazişehir Gaziantep 2-0 Osmanlıspor | Maç sonucu

Spor Toto 1'inci Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

17'nci dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Gökhan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Oğulcan'ın vuruşu kalecide kaldı.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Yalçın'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Poepon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada ceza sahası içinden Oğuz'un yaptığı ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon'un kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 2-0.

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay – Uğur, Yalçın, Poepon (Dk.74 Sow) Segbefia, Oğulcan (Dk. 78 Kenan), Gökhan (Dk. 58 Kerim), Mehmet Erdem, Oğuz, Bjarnason, Erhan
OSMANLIPOR: Karcemarskas – Caner (Dk. 46 Gueye), Ali Eren, Sinan (Dk.74 Galip) Erıc, Burhan, Hasan, Mertan, Numan, Lembı, Anıl
GOLLER: Dk. 43-69 Poepon (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Caner, Mertan (Osmanlıspor) Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep)

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Gazişehir Gaziantep 2-0 Osmanlıspor | Maç sonucu
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