‘Kal’ dedi, şampiyon yaptı

İTALYAN

BUGÜN NELER OLDU

er şampiyonluk hikâyesinde takım içinden yaptığı transferlerin özel bir yeri olan Fatih Terim devre arasında önce Feghouli'yi sonra Belhanda'yı kazandı. 4 milyon Euro'ya yakın garanti ücreti ile takımın en maliyetli oyuncusu olanTerim'in güvenini hisseden ve takımda kalan Belhanda sonunda kendisinden beklenen skor katkısını yaptı ve peş peşe Trabzon-Kasımpaşa-Erzurum maçlarında kritik goller attı.Özellikle deplasman maçlarında sorumluluk alan Feghouli, 10 numarayı Belhanda giyse de Sneijder'i hatırlatan bir performansa imza attı.FATIH Terim'in bir önemli hamlesi de teknik heyete oldu. İtalya'dan getirdiği, Belek kampında kumda özel çalışmalar yaptırdığı futbolcuları fizik olarak en üst seviyeye çıkardı.ikili mücadelelerde ayakta kalan sarıkırmızılılar, geri düştüğü maçların hepsini çevirmeyi başardı, hiç yenilmedi ve uzatma dakikalarında bulduğu gollerle çifte şampiyonluğa yürüdü.SEZONUN ikinci yarısında saha içinde işleri yoluna koyan Galatasaray saha dışında büyük bir şok yaşadı. 23 Mart'taki Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim soluğu mahkemede aldı. Şampiyonluğa öncelik veren Cengiz ve yöneticiler, seçimi gündemlerinden çıkardı ancak camia içinde tartışmalar son bulmadı. Aysal ve Özbek dönemlerinde olduğu gibi Galatasaray yine kriz ortamını fırsata çevirdi ve şampiyonluğa ulaşmasını bildi.