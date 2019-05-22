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Mensah için 'e teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya , kadrosunda kiralık olarak bulunan ve bonservisi 'de olan etmek için teklifini yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Mensah'ı 1 yıl daha kiralamak istiyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:01
Kayserispor Mensah için Atletico Madrid'e teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig'de tehlike bölgesini geride bırakarak son haftaya rahat bir şekilde giren İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosunda kiralık olarak bulunan Bernard Mensah ile yeni sezonda da devam etmek istiyor.

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İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, bonservisi İspanya'nın Atletico Madrid takımında bulunan Bernard Mensah için resmi teklifini yaptı.
Bernard Mensah'ı bonservisi için 6 Milyon Avro rakam isteyen İspanyol kulübüne 1 Milyon Avro bedel karşılığında 1 yıl daha kiralamak için teklif yapan Sarı-Kırmızılı kulüp, cevap bekliyor.

Diğer yandan İstikbal Mobilya Kayserispor, Tjaronn Chery ve Cristian Sapunaru'yu da renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.

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Kayserispor Mensah için Atletico Madrid'e teklif yaptı
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