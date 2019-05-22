Mirin’in yerine Marcelo

ERTAÇ'I

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın devre arasında PSV'den kadrosuna kattığı Isimat-Mirin sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.. Yönetimin de memnun olmadığı deneyimli stoper için sezon sonunda takım bakılacak. Başkan Orman ve ekibinin Mirin'in yerine düşündüğü ismin ise Marcelo olduğu belirtildi. Beşiktaş'tan Lyon'a iki sezon önce 7 milyon Euro'ya transfer olan Brezilyalı stoper, bu sezon 45 maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu. Ancak Lyon taraftarıyla arası kötü ve bu sezon tribünlerle tartışma yaşadı.Marcelo'nun da geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.Tüm sezon kalenin yükünü tek başına çeken Loris Karius'la rekabet edebilecek bir isim arayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki eldiveni Ertaç Özbir'i gözüne kestirdi. Tarafların görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında. Sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Ertaç, şartları kabul ettiği takdirde bonservis bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılacak.