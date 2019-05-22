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Marsilya'dan ayrılıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi 'nın teknik direktörü , takımdan ayrılacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 17:26
Rudi Garcia Marsilya'dan ayrılıyor

Ayrılık kararını düzenlenen basın toplantısında duyuran 55 yaşındaki Garcia, "Olympique Marsilya'dan ayrılmaya karar verdim. Ayrılma talebim, kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud tarafından da kabul edildi." ifadesini kullandı.

Fransız teknik direktör Rudi Garcia, 24 Mayıs Cuma günü Montpellier'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında, 2016'dan bu yana çalıştırdığı takımının başında son kez yer alacak. Ligue 1'de 58 puana sahip Marsilya, son hafta öncesi Montpellier'nin bir puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

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Rudi Garcia Marsilya'dan ayrılıyor
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