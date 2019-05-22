Seneye de kupalar ambargolu

BUGÜN NELER OLDU

"Yapılacak takviyelerle yine çok başarılı, mücadele ettiği kulvarlardaki tüm kupalarda iddialı bir ekibimiz olacak"Sezonu çifte zaferle bitiren Galatasaray'da yakalanan başarının saha dışındaki mimarları Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaşadıkları zorlu süreci ve gelecek planlarını'a anlattı.sözlerinin başka yerlere çekilmeye çalışıldığını aktaran Başkan Cengiz, birçok faktörle mücadele ettiklerini vurguladı vemen cezasını engelledik.zamandır yapılamayan sermaye artışını gerçekleştirdik.kâra geçirdik.davasını kazandık.transfer sezonunu da kâr elde ederek kapattık.krizini atlattık... Cengiz, şöyle devam etti: "Kolay değildi. Kenetlenerek şampiyon olduk. Krizle geçen, ateşten gömleği giydiğimiz bir dönemin ardından kupaları aldık. Artık daha güçlüyüz."İBRA edilmemesinin kendisi ve yönetimi için çok ağır olduğunu da vurgulayan Başkan, "İbra edilmemek çok ağırımıza gitti. İbra edilmeyebiliriz ama onun bilinçli getirilmesi hoş değil.Seçim konusu gerektiği anda yapılır, bu bir süre. G.Saray'ın bir kredibilitesi var, sponsorları var. Seçim süreci kulübün maddi gelirleri açısından sağlıklı bir süreç değil" dedi.G.SARAY için mesailerinin hiç bitmediğini söyleyen Abdurrahim Albayrak da gelecek sezon çok daha başarılı olacak bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi. Bu sene transfer için daha hazırlıklı olduklarını vurgulayan 2. Başkan, "" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Yardımcısı Yusuf Günay ise şunları söyledi: