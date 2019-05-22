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- maçının hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak 5 maçın hakemleri açıklandı. Şampiyon 'ın, 'a konuk olacağı maçı yönetecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 16:23
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak 5 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönecek hakemler şunlar:

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor: Ali Şansalan?

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Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Zorbay Küçük
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