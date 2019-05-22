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Son dakika haberi! 'dan flaş açıklaması

Başkanı , Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri 'nın transferiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına aday olup olmayacağını da açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.5.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 17:44
Son dakika haberi! Göksel Gümüşdağ'dan flaş Abdullah Avcı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden 'de teknik direktör 'nın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçiyor...

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Son dakika haberi! Göksel Gümüşdağ'dan flaş Abdullah Avcı açıklaması
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