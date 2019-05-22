Son dakika haberi! Göksel Gümüşdağ'dan flaş Abdullah Avcı açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın transferiyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına aday olup olmayacağını da açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.5.2019 17:41Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 17:44
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçiyor...