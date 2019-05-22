Teşekkürler Cumhurbaşkanım

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a gündemi değerlendirdi. Ağaoğlu, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için bordo-mavili kulübü üst kurula sevk etmesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte satır başları:İçinden çıkamadığımız bir sorunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen devreye girdi ve problemi çözdü.Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun ortadan kalkmasında göstermiş olduğu çabadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çabuk karar verilmesi gerekiyordu, Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve Allah'a şükürler olsun bu sorunu atlattık.Fair-playanlaşmasına uymadığımız için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Normalde cezası; 1 ya da 2 yıl Avrupa kupalarından men edilmektir. Haziranda kura çekimi olduğu için 2-3 hafta içinde kararın çıkmasını bekliyoruz. Trabzon ve Fenerbahçe için karar verecekler.Ama UEFA, yeni yönetimin ekonomik programına, futbolcu alış-satışlarındaki gelirlerine, gelir-gider dengesine, bu ekonomik programı devam ettirmesine, 5 milyon Euro'dan fazla açık vermemesine ve Bankalar Birliği ile imzalayacağı anlaşmaya dikkat çekerek,