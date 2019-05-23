Abdullah Avcı sezon bitmeden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmeyecek

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın adı hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılıyor. 2014 yılından bu yana Başakşehir'de daha önce de 2006-2011 yılları arasında eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev alan Abdullah Avcı'nın hangi takımın başına geçeceği merak konusu oldu...

Hem Beşiktaş cephesinin hem de Fenerbahçe cephesinin Abdullah Avcı'ya ilgisini belirtmesinin ardından tecrübeli hoca kararını verdi.

KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİ, SEZON BİTMEDEN DE GÖRÜŞMEYECEK

Şu ana kadar hiçbir kulüple görüşme yapmayan ve Başakşehir'le 5 yıllık sözleşmesi bulunan Abdullah Avcı, sezon bitmeden de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmeyecek.

Abdullah Avcı Alanyaspor ile oynanacak maçla birlikte sezonun tamamlanmasıyla, yönetimin de bilgisi dahilinde kendisine gelen teklifleri dinleyecek.

AVRUPA'DAN ÇOK CİDDİ 2 TALİBİ VAR

Öte yandan 55 yaşındaki teknik direktörün sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olmadığı öğrenildi. Avrupa'dan iki önemli kulüp de Avcı'yı listesine aldı. 5 büyük ligde yer alan takımların, Avcı ile masaya oturmak için sezon sonunu beklediği belirtildi.