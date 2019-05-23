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, ile sözleşme imzaladı

Kulübü, Groningen'den transfer ettiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu için 100 milyon avro serbest kalma bedeli koydu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 15:14
Barcelona, Ludovit Reis ile sözleşme imzaladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Ludovit Reis ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Ludovit ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olan ve iki yıl da uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Hollanda'nın Groningen Kulübünden 3 milyon 250 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ludovit için 100 milyon avro serbest kalma bedeli konulduğu belirtildi.

Ludovit, Groningen takımında şimdiye kadar 50 resmi maçta forma giydi.

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Barcelona, Ludovit Reis ile sözleşme imzaladı
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