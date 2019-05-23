Nihat Özdemir, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı! - CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Nihat Özdemir düzenlediği basın toplantısında "Türk futbolunu daha ileriye taşımak için TFF başkanlığı için adaylığımı koyuyorum." diyerek adaylığını duyurdu.

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Nihat Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle...

"Türk futbolunu daha ileriye taşımak için TFF başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Futbolumuzu daha iyi yerlere getirmek için aday oldum. Yeni dönemle birlikte yeni bir milli ruh oluşturalım. Mutlak suretle kurumsal çalışma düzenine sahip olacağız. Kurullarımızın bağımsız çalışmalarına önem vereceğiz."

"MHK, Disiplin ve Tahkim kurulları Beylerbeyi tesislerinde çalışmalarına devam edecektir. Yeni federasyon ile yeni isimleri genel kurula sunmayı planlamaktayız. Seçildikten bir süre sonra MHK gibi kurulların da yeni başkanlarını atayacağız. IFAB kuralları gereği VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmayı şu aşamada düşünmüyoruz. IFAB kuralları değişirse biz de ona uymak durumundayız."

"Kulüplerin en önemli sorunlarından biri mali yapılarının bozukluğu. Birkaç kulüp dışında tüm alt ligler dahil 10 takım hariç herkesin sorunu var. Kulüplere harcama sınırlaması getirecek ve mali yapıyı düzeltecek çalışmanın içindeyiz"

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, yeni yönetim kuruluna seçilecek arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asıp gelmeliler. Adaletten ve rakibe saygı göstermekten başka çarelerinin olmadığını bilmeleri lazım."

"MHK, PFDK ve Tahkim Kurulunda çalışan arkadaşlarımızın hem mesleki yeterlilik hem de dürüstlüğü açısından hiç şüphemiz yok. Ama maalesef MHK emrinde çalışan ve atanan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği bazı kararlardan bir kesim mutlu olurken, bir kesim de mutsuz oldu."

"Kamuoyunda bu konular önemli derecede tartışıldı. Dünyanın en son teknolojisiyle VAR sistemine geçtik. Dünyanın en iyi şirketiyle anlaştık. Riva'daki VAR merkezi Avrupa'nın çoğu ülkesinde yok."

"Önemli olan bu sistemi düzgünce kullanmak. Bu bizim daha ilk senemiz. Yepyeni bir sisteme geçtik, tabii ki hatalar olacaktır. Hedefimiz bunları her geçen gün azaltarak hata oranını sıfıra indirmek. Bunu başaracağız."

"2024, Avrupa futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı. Önümüzdeki haftalarda UEFA Genel Sekreteri ülkemizi ziyaret edecek ve katılmak isteyen kulüplerle toplantı gerçekleştireceğiz. Avrupa kupalarındaki muhtemel format değişiklikleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor."

"Şenol Güneş'in milli takıma getirilmesinde benim de yönetici olarak imzam var, yürekten desteğim var. Lucescu çok önemli işler yaptı, benim gözümde başarılı oldu. Ancak Türk teknik direktörle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah hocamız başarılı olacaktır."

ASpor CANLI YAYIN