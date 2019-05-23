Dorukhan Toköz’e Ajax’tan 7 milyon Euro

İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon Euro'luk teklifle geldi. Bu sezon gençlerden kurulu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gören Hollanda kulübü, söz konusu rakamı 6 taksit halinde ödeme taahhüdünde bulundu. Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar, teklifi geri çevirdi. Ajax'lı yöneticilere "Sizden oyuncu alabiliriz" mesajı verildi.



'BABEL HAYIRLI OLSUN'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, çok çekişmeli bir sezon yaşandığını belirterek, güzel bir ligin geride kalmak üzere olduğunu belirtti. Ürkmezgil, "Zirve yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. Şampiyon olan takıma başarılar diliyoruz" dedi. Ürkmezgil, eski futbolcuları Babel ile ilgili de "Galatasaray'a hayırlı, uğurlu olsun. Biz bir girişimde bulunmadık. Zaten yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra girişimimiz olamazdı" ifadelerini kullandı.

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