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transferde atağa kalktı! imzaya hazırlanıyor

'de geride kalan 33 haftada 43 puanla 8. sırada bulunan , İran ekibi 'nin 17 yaşındaki golcü oyuncu 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun hazıran ayının sonlarına doğru sarı lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 01:24
Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Allahyar Sayyadmanesh imzaya hazırlanıyor

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Esteghlal FC formasıyla 7'si ilk 11 olmak üzere 15 maça çıkan Sayyadmanesh bu maçlarda 2 gol attı.

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Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Allahyar Sayyadmanesh imzaya hazırlanıyor
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