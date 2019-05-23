Fenerbahçe transferde atağa kalktı! Allahyar Sayyadmanesh imzaya hazırlanıyor

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin İran'ın Esteghlal FC Kulübü'nde oynayan 17 yaşındaki golcü oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün İranlı forvet ile haziran ayının sonlarına doğru resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Esteghlal FC formasıyla 7'si ilk 11 olmak üzere 15 maça çıkan Sayyadmanesh bu maçlarda 2 gol attı.