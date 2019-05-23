Hangisi Trabzonlu!

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomisini toplamaya çalışan Trabzonspor'a her fırsatta,diyen eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas'tan ağır darbe geldi. Şubat 2013'te Sadri Şener döneminde 3.5 yıllık anlaşma yapılan, ardından başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Haziran'da gönderilen Kafkas, ileriye dönük 3 yıllık hak edişini alabilmek için mahkemeye gitmişti. Yerel mahkemede sonuçlanan dava, Yargıtay'da da onanınca, Trabzonspor, 9 milyon 222 bin TL ödemeye mahkûm edildi. Yönetim, bu paranın UEFA Kulüp Lisansı ve Ulusal Lisans alınmasına engel olması nedeniyle Kafkas'tan kolaylık istedi. Ancak bunu fırsat bilen Kafkas, yapılandırma ve indirim taleplerini geri çevirip,diye kendini savundu. Trabzonspor avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de dahil yaklaşık 9.5 milyon TL'yi ödedi. Kafkas'ın olumsuz tavrının aksine Trabzonspor birçok benzer olayda destek gördü.vegibi çok sayıda futbolcu alacaklarıyla ilgili her türlü kolaylığı ve yeniden yapılandırmayı kabul ederken Milan bile taksitlerde erteleme yaptı. Bunun yanında Trabzonspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, kazandığı davadan doğan alacağı için yönetiminteklifine,yanıtını verdi. Trabzonlu olmayan Olcay Şahan ise daha bir ay önce sözleşmesindeindirime gitti. Kafkas'ın bu şekilde davranmasına taraftarlar büyük tepki gösterirken kendisinesorusunu yönelttiler.EDINILEN bilgilere göre; Tolunay Kafkas, Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve gelmeden önce ilgili tazminat maddesi olmadan imza atmayı reddetti. Trabzon'da imza töreni düzenleneceği esnada, "Mukavelede tazminat maddesi yoksa imzalamam" şartını koşan Kafkas, dönemin yöneticileri tarafından zorlukla ikna edilmiş. Ancak son gelişmeler Kafkas'ın camiaya bakış açısını da bir kez daha gözler önüne serdi.TOLUNAY Kafkas'ın bir dönem beraber Trabzonspor forması giydiği ve daha sonra bordo-mavili camiada görev yapan isimler ise kendisinden farklı davrandı. 2015'te göreve gelen ve sözleşmesi feshedilen Şota Arveladze, tek kuruş almadan ayrıldı. Ünal Karaman da sezon başında boş mukaveleye imza atarken, sezon boyunca yönetimin belirlediği 150 bin TL maaşla çalışmayı kabul etti.