Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Julio Baptista futbolu bıraktı

futbolu bıraktı

Brezilyalı oyuncu , aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:39
Julio Baptista futbolu bıraktı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 37 yaşındaki Baptista, "20 yıldan fazla elit futbol hayatının ardından kariyerimi noktalamaya karar verdim. Yeni bir hayata başlıyorum ve hayallerimi gerçekleştirmeme destek veren herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Sao Paulo'da başlayan Baptista, Real Madrid, Arsenal, Sevilla ve Roma'nın aralarında yer aldığı çok sayıda takımda forma giydi.

Baptista, Brezilya Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığı 47 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Julio Baptista futbolu bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN