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, 'a mı oluyor? İşte son bilgiler...

Merih Demral'la ilgili flaş bir haberi ortaya atıldı! Sassuolo forması giyen 'ın İtalyan devi tarafından transfer edileceği iddia edildi. basınına bomba gibi düşen bu son dakika transfer haberinin ardından gözler Merih Demiral'a çevrildi. İşte Merih Demiral'ın Juventus'a transferine dair çıkan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.5.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 16:50
Merih Demiral, Juventus'a mı transfer oluyor? İşte son bilgiler...

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Merih Demiral'la ilgili Çizme basınından flaş bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport ve İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Merih Demiral'ın transferi için Sassuolo ile görüşüyor.

Devre arasında Alanyaspor'dan 7 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olan 21 yaşındaki stoper başarılı futbolunu Serie A'da da sürdürdü. Juventus'un yakından takip ettiği Merih, bu performansı sayesinde Torino ekibinin transfer listesine girdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Juventus, Merih Demiral için Sassuolo'ya 15 milyon Euro ödemeye hazır. Eğer taraflar anlaşırsa Merih'in 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral, sarı laciverli takımda forma şansı bulamayınca bedelsiz olarak Portekiz'in Alcanenense takımına gitmişti. Buradaki futboluyla Sporting'in dikkatini çeken Merih, Sportin B Takımı tarafından kadroya alındı. Ardından Alanyaspor'a gelen Merih geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Sassuolo kadrosunda bulunuyor.

Serie A'da 13 maça çıkan Merih 2 gol atma başarısı kullandı.

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Merih Demiral, Juventus'a mı transfer oluyor? İşte son bilgiler...
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