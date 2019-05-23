Son dakika Galatasaray transfer haberi! Altay Bayındır Galatasaray'da! Altay Bayındır kimdir?

Galatasaray transfer haberlerinde sürpriz son dakika gelişmesi! Fernando Muslera'ya sağlam bir yedek kaleci arayan Galatasaray'ın Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Fatih Öztürk ile anlaşacağı söyleniyordu. Ancak sarı kırmızılılar sürpriz bir atak yaparak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı. Peki Altay Bayındır kimdir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.5.2019 07:28Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 07:32
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kaleci transferi çalışmalarını bir süredir devam ediyordu. Sarı-kırmızılılar aradığı kaleciyi buldu.