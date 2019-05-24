Beşiktaş’ta Şenol Güneş devri kapanıyor

Beşiktaş'ta bugün bir devir kapanıyor. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçen ve 4 yıl teknik direktörlük koltuğunda oturan Şenol Güneş'in siyahbeyazlılarla olan dönemi bitiyor. 1 Haziran'dan itibaren resmen A Milli Takım'ın başına geçecek olan tecrübeli teknik adam, bugün Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynanacak maçla birlikte Beşiktaş'a veda edecek ve pazartesi gününden itibaren Milli Takım mesaisine başlayacak.
Nevzat Demir Tesisleri'ndeki eşyalarını toplamaya başlayan Güneş'in tesislerde kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak helallik istediği de belirtildi.
İKİ ŞAMPİYONLUKLA BAŞLADI
Beşiktaş'ta ilk iki sezonunda lige ambargo koyan Güneş art arda kazanılan iki şampiyonluğun ardından son iki sezonu kupasız kapattı.
Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon büyük başarılar elde eden Güneş'in, Kartal'ı üst üste 3. şampiyonluk hedefine ulaşmayı ise başaramadı.
ŞENOL GÜNEŞ NE YAPTI?
Tecrübeli teknik adam Beşiktaş ile
2015-16 ve 2016-17 sezonları sonunda şampiyonluk
kupasını kaldırarak kariyerinin ilk heyecanını da yaşamış oldu.
Avrupa Ligi'nde çeyrek final gören Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde
de Beşiktaş'ı ilk kez gruplardan çıkaran teknik direktör oldu.
Deneyimli hoca ayrıca, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar
Ligi'nde 14 puan toplayarak, gruplarda en yüksek puanı
elde eden Türk ekibi ve teknik adamı oldu. Kartal'ın
başında 198 maça çıkan Şenol Güneş, 116 galibiyet,
46 beraberlik ve 36 yenilgi elde etti.