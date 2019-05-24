Beşiktaş’ta Şenol Güneş devri kapanıyor

ŞAMPİYONLUKLA

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta bugün bir devir kapanıyor. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçen ve 4 yıl teknik direktörlük koltuğunda oturan Şenol Güneş'in siyahbeyazlılarla olan dönemi bitiyor. 1 Haziran'dan itibaren resmen A Milli Takım'ın başına geçecek olan tecrübeli teknik adam,Nevzat Demir Tesisleri'ndeki eşyalarını toplamaya başlayan Güneş'in tesislerde kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak helallik istediği de belirtildi.Beşiktaş'ta ilk iki sezonunda lige ambargo koyanŞampiyonlar Ligi'nde de geçen sezon büyük başarılar elde eden Güneş'in, Kartal'ı üst üste 3. şampiyonluk hedefine ulaşmayı ise başaramadı.Tecrübeli teknik adam Beşiktaş ile2015-16 ve 2016-17 sezonları sonunda şampiyonlukkupasını kaldırarak kariyerinin ilk heyecanını da yaşamış oldu.Avrupa Ligi'nde çeyrek final gören Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndede Beşiktaş'ı ilk kez gruplardan çıkaran teknik direktör oldu.Deneyimli hoca ayrıca, 2017-2018 sezonunda ŞampiyonlarLigi'nde 14 puan toplayarak, gruplarda en yüksek puanıelde eden Türk ekibi ve teknik adamı oldu. Kartal'ınbaşında 198 maça çıkan Şenol Güneş, 116 galibiyet,46 beraberlik ve 36 yenilgi elde etti.