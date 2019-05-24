Eljif Elmas’ın son talibi Napoli

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de, yıldızını parlatan bir futbolcu vardı;19 yaşındaki genç oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte kendisini gösterdi ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.Ünlü gazeteci, Elmas'ın Napoli'de forma giyen Fabian Ruiz'in potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından Eljif ile ilgilenen kulüp sayısı 10'a yükseldi: