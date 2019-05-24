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’ın son talibi

Avrupa devlerinin radarındaki ’nin genç yıldızı için bir iddia da İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’dan geldi. Makedon oyuncuyu isteyen kulüp sayısı ise 10’a yükseldi

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Eljif Elmas’ın son talibi Napoli
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de, yıldızını parlatan bir futbolcu vardı; Eljif Elmas… 19 yaşındaki genç oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte kendisini gösterdi ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Elmas için son iddia İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan geldi. Di Marzio, başarılı orta saha oyuncusuna Napoli'nin talip olduğunu belirtti. Ünlü gazeteci, Elmas'ın Napoli'de forma giyen Fabian Ruiz'in potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından Eljif ile ilgilenen kulüp sayısı 10'a yükseldi: Manchester United, Manchester City, Tottenham, Lazio, Fiorentina, Inter, Napoli, Feyenoord, PSV ve Borussia Dortmund
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Eljif Elmas’ın son talibi Napoli
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