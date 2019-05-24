Eljif Elmas’ın son talibi Napoli

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de, yıldızını parlatan bir futbolcu vardı; Eljif Elmas…
19 yaşındaki genç oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte kendisini gösterdi ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Elmas için son iddia İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan geldi. Di Marzio, başarılı orta saha oyuncusuna Napoli'nin talip olduğunu belirtti.
Ünlü gazeteci, Elmas'ın Napoli'de forma giyen Fabian Ruiz'in potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından Eljif ile ilgilenen kulüp sayısı 10'a yükseldi: Manchester United, Manchester City, Tottenham, Lazio, Fiorentina, Inter, Napoli, Feyenoord, PSV ve Borussia Dortmund
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