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İşte - anlaşmasının perde arkası

SABAH, 'nin transferinin perde arkasını aralıyor. Başkan , önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştuğu 38 yaşındaki oyuncuya, yeni oluşturulacak kadroya Fenerbahçe ruhunu aşılama noktasında önemli görevleri olduğunu belirterek 1 yıllık sözleşme önerdi. Yıldız futbolcu ise sportif yöneticilik de içeren teklifi hiç düşünmeden kabul etti.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
İşte Fenerbahçe - Emre Belözoğlu anlaşmasının perde arkası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Sur Balık Restoranı'nda buluştu. İkili, saat 18.30'da restorana giriş yaptı. Başkan ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.

KAPTAN OLMANI İSTİYORUZ

Başkan Ali Koç'un hem futbola Fenerbahçe'de veda etmesi hem de sonraki kariyerini sarı-lacivertli kulüpte planlaması adına Emre'ye böyle bir teklif sunduğu belirtildi. Koç'un gelecek sezona dair Emre'ye, "Bu sezon takım olgusunu oluşturamadığımız için başlangıçta sorunlar yaşadık. Bu nedenle hem kariyerine hem Fenerbahçeliliğine saygı duyulacak bir kaptana ihtiyacımız var. 1 yıllık süreçte takım yapısının oluşturulması ve Fenerbahçe ruhunu takımın anlaması için bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

İMZA MİLLİ MAÇLAR SONRASI

Emre Belözoğlu da Başkan'ın bu teklifine, "Fenerbahçe için bir görev varsa, bize sorgusuz sualsiz kabul etmek düşer" yanıtını verince taraflar el sıkıştı. Emre'nin futbolu bırakmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte idari kadroda görev yapacağı ve tarafların 3 yıllık bir plan konusunda anlaştıkları da öğrenildi.

1980 doğumlu Emre, sözleşmeyi imzalarsa Fenerbahçe tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olacak. Öte yandan sakatlığı sebebiyle bugün Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan olan Emre Belözoğlu'un Başakşehir'deki takım arkadaşları ile de vedalaştığı ifade edildi.

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İşte Fenerbahçe - Emre Belözoğlu anlaşmasının perde arkası
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