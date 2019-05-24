Psikolojik savaş üstadı Fatih Terim

BUGÜN NELER OLDU

Dile kolay... 10 sezon, 8 şampiyonluk, 19 kupa...lafını boşuna söylemediği anlaşılacak Fatih Terim, Bursa'da soyunma odasına 2-1 yenik giren oyuncularını dadiyerek motive etti. Terim, 0-0 biten Konyaspor maçından sonra yaptığımşeklindeki yoruma katılmış vecevabını vermişti. İmparator'un bir öngörüsü daha gerçekleşti, Başakşehir'i yıkıp Aslan'a şampiyonluğu getiren goller korner ve duran toptan geldi.Fatih Terim'in Türkiye'de rakibi olmadığı bu sezon tam anlamı ile tescillendi.Tudor'un yüzüne bakmadığı Linnes ile Donk'tan Fatih Terim geçen sezonki gibi Cafu ile Pogba yarattı!4 gün içinde kupa ve ligde iki finale çıkan Galatasaray 96 saatte müzesine iki kupa daha ekledi. Başakşehir'e 17 dakikada 4 gol atıp 2'sini saydıracak kadar sahadan silen sarı-kırmızılılarda şampiyonlukta aslan payı iç saha-deplasman, büyük-küçük takım ayırt etmeyen Onyekuru-Feghouli ikilisine ait.Galatasaray kariyeri başarılarla dolu FernandoMuslera, yine aylardan Mayıs olunca devleşti.Başakşehir'in şampiyonluk umutlarınıbitiren röveşataya kalkanFeghouli'nin golünü kutlamakiçin 50 metre koşup Muslera'yasarılması da Uruguaylı kalecininyalandan kaptanlık pazubandıtakmadığının göstergesi...?