Son dakika: Başakşehir'den transfer açıklaması! Aziz Behich...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, PSV'den sol bek oyuncusu Aziz Behich'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Daha önce ülkemizde Bursaspor forması da giyen Türk asıllı Avustralyalı futbolcu sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına transfer olmuş ancak sadece 4 lig, 2 de kupa maçında 280 dakika forma şansı bulabilmişti.

Bu transferin ardından 2 sezondur Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy ile yolların ayrılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'İN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübümüz, Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.