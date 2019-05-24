Spor Toto Süper Lig’de günün maçları

DG. Sivasspor-Galatasaray
SAAT:
21.00
YAYIN:
beIN SPORTS 1
STAT:
Yeni 4 Eylül
HAKEM:
Zorbay Küçük
Geçtiğimiz hafta evinde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Sivas deplasmanında kapatacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek ağırlıklı 11'le mücadele etmesi bekleniyor.
M. Başakşehir-A. Alanyaspor
SAAT:
18.00
YAYIN:
beIN SPORTS 1
STAT:
Fatih Terim
HAKEM:
Bahattin Şimşek
Uzun süre lider götürdüğü Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, son maçında ikinci yarının flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma turuncu-lacivertli takım için formaliteden öteye bir anlam taşımıyor.
Beşiktaş-Kasımpaşa
SAAT:
21.00
YAYIN:
beIN SPORTS 2
STAT:
Vodafone Park
HAKEM:
Mete Kalkavan
Üç hafta önce Galatasaray'dan aldığı 2-0'lık yenilgiyle şampiyonluk yarışına havlu atan geçen hafta da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak ikincilik şansını yitiren Beşiktaş, taraftarına Kasımpaşa maçıyla veda edecek. Kartal kazanıp, Süper Ligi'i 3. bitirmeyi hedefliyor.
Ç. Rizespor-Trabzonspor
SAAT:
21.00
YAYIN:
beIN SPORTS3
STAT:
Çaykur Didi
HAKEM:
Y.Kemal Uğurlu
Son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle müthiş bir çıkışa imza atarak, dördüncü sıraya kadar yükselen Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-Mavili ekip kazanır, Beşiktaş kaybeder ya da berabere kalırsa sezonu 3. sırada tamamlayacak.