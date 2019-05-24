Spor Toto Süper Lig’de günün maçları

BUGÜN NELER OLDU

21.00beIN SPORTS 1Yeni 4 EylülZorbay KüçükGeçtiğimiz hafta evinde en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Sivas deplasmanında kapatacak. Teknik direktör Fatih Terim'in yedek ağırlıklı 11'le mücadele etmesi bekleniyor.18.00beIN SPORTS 1Fatih TerimBahattin ŞimşekUzun süre lider götürdüğü Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, son maçında ikinci yarının flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma turuncu-lacivertli takım için formaliteden öteye bir anlam taşımıyor.21.00beIN SPORTS 2Vodafone ParkMete KalkavanÜç hafta önce Galatasaray'dan aldığı 2-0'lık yenilgiyle şampiyonluk yarışına havlu atan geçen hafta da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak ikincilik şansını yitiren Beşiktaş, taraftarına Kasımpaşa maçıyla veda edecek. Kartal kazanıp, Süper Ligi'i 3. bitirmeyi hedefliyor.21.00beIN SPORTS3Çaykur DidiY.Kemal UğurluSon 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle müthiş bir çıkışa imza atarak, dördüncü sıraya kadar yükselen Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-Mavili ekip kazanır, Beşiktaş kaybeder ya da berabere kalırsa sezonu 3. sırada tamamlayacak.