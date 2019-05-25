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0-0 | Maç sonucu

, 'in 34. ve son haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligi 44 puanla tamamlarken gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor ise 27 puanla ligi son sırada tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 22:03 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 22:08
Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor | Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Sezonu 17 beraberlikle noktalayan Atiker Konyaspor bu alan ligin lideri oldu.

Maçtan dakikalar

İlk yarı

8. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Regattin'in vurduğu şutu kaleci Serkan kurtararak oyun alanına geri gönderdi.

22. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyi geçen Ömer Ali'nin içeriye çevirdiği pasta bekletmeden vuran Yatabare'nin şutunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado (Dk. 56 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk. 67 Jahovic)
Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 72 Ali Kaan Güneren), Aykut Çeviker (Dk. 90+1 Doğukan Nelik), Zeki Yavru, Regattin, Barbosa (Dk. 87 Gökmen Aydoğdu), Manu
Sarı kartlar: Dk. 49 Uğur Demirok, Dk. 61 Fofana (Atiker Konyaspor)

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Atiker Konyaspor 0-0 Akhisarspor | Maç sonucu
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