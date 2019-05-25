Av sezonu başladı!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri dün akşam resmen bitti, Abdullah Avcı dönemi ise fiilen başladı…Bu arada Avcı'nın yarın Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya gelerek detayları görüşeceği ayrıca yeni sezonla ilgili planlamanın masaya yatırılacağı öğrenildi.Abdullah Avcı, bundan dört yıl önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Başkan Fikret Orman'ın kendisinden yana görüş bildirmesine rağmen yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu Şenol Güneş'i isteyince transferi gerçekleşmemişti.Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçının ikinci yarısıyla birlikte, Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı. Teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı görmek isteyen taraftarlar, yönetimin anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı aleyhine ise "Abdullah Avcı yere yatsana" diye tempo tuttu.Beşiktaş, Loris Karius'la rekabete girebilecek, ayrılması durumunda da yerini alabilecek kaleci arayışlarında sona geldi. Siyahbeyazlılar, bu sezon Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır için teklifte bulundu. Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki eldiven için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ve hem Başkent ekibi hem de oyuncunun kendisiyle büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı belirtildi. Altay Bayındır, bu sezon ligde 17 kez Ankaragücü formasını giyerken, kalesinde 28 gol gördü.