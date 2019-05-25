Ayırmak isteyenler başardı!

ADRİANO

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş, maçın ardından kullandığı veda sözlerinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Beşiktaş benim için ayrı bir hikaye, Trabzonspor ayrı bir hikaye. Beşiktaş'a ilk geldiğim zaman nasıl geldiğimi biliyorum, ilk geldiğimde mavi takım elbise giyiyordum, bugün beyaz oldu."Beşiktaş'ı şampiyon yapamadıktan sonra buradan ayrılmam daha doğru olacaktı ve ben de zaten o durumu gördüğüm için ayrılma kararı aldım.Başından bu yana Beşiktaş ile bizi ayırmak isteyenlerin sonunda başarıya ulaştığını düşünüyorum. Böyle bir tabloda yönetim, Milli Takım'a gitmemin daha doğru olacağını söyledi, ben de gerekeni yaptım.Teknik direktör Şenol Güneş'e maç öncesi yönetici Serdal Adalı plaket verdi. Siyahbeyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Şenol Güneş'e Beşiktaşımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ama karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından veda paylaşımları yaptı. Güneş'ediyen Burak, Adriano ile birlikte fotoğrafını paylaşıp,Lig üçüncüsü olan Beşiktaş, 24 milyon TL yayın geliri elde etti. Şampiyon Galatasaray 40 milyon TL, ikinci sıradaki Başakşehir ise 32 milyon TL kasasına koydu.