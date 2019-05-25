Beşiktaş'ın 3.'lüğü güvende

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş'in Milli Takım'a da çağırdığı Güven Yalçın, üç kez ağları sarsarak galibiyetin baş mimarı oldu. 20 yaşındaki genç forvet, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği karşılaşmada da hattrick yapmıştı. Güven, sezonu 8 gol ve 2 asistle tamamladı.Beşiktaş'taki son maçına çıkan Şenol Güneş'e maçın ardından taraftarların büyük sevgi gösterisi vardı. Tecrübeli hoca da bu sevgiye aynı şekilde karşılık verdi. Tribünleri tek tek dolaşıp üçlü çektiren Güneş, daha sonra taraftarları alkışladı ve eliyle "Kalbimdesiniz" işareti yaptı. Stat hoparlörlerinden ise "Güle güle sana, yolun açık olsun" şarkısı verildi. Bu arada taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından takım soyunma odasına gidince "Oğuzhan takımı buraya getir" ve "Beşiktaş'ım el ele hep beraber tribüne" tezahüratları yaptı. Stadı terk etmeyen taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrası Beşiktaşlı futbolcular da sahaya dönerek tribünleri alkışladı.Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında katılacak. İki numaralı kupada grup maçları 19 Eylül Perşembe günü start alacak. Kuralar ise 30 Ağustos'ta çekilecek.Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten önceki dönemde görev yapan Slaven Bilic, Kasımpaşa ile oynanan mücadeleyi tribünden izledi. Taraftarlar Hırvat hocaya büyük ilgi gösterdi.Tecrübeli teknik adamın, UEFA Pro Lisans Kursu'nda konuşma yapmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.