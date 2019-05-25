Fenerbahçe transfer haberleri: Dylan Bronn geliyor, Brahimi de son durum!

Fenerbahçe transfer haberleri birbiri ardına gelmeye başladı... Gelecek sezon iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe savunma hattını güçlendiriyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde Dylan Bronn var. Sarı lacivertli takım ayrıca Porto'dan ayrılan Brahimi için de girişimlerini sürdürüyor. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.5.2019 10:17Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 10:35
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn.