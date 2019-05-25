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transfer haberleri: geliyor, de son durum!

transfer haberleri birbiri ardına gelmeye başladı... Gelecek sezon iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe savunma hattını güçlendiriyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde var. Sarı lacivertli takım ayrıca Porto'dan ayrılan için de girişimlerini sürdürüyor. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.5.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 10:35
Fenerbahçe transfer haberleri: Dylan Bronn geliyor, Brahimi de son durum!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Dylan Bronn geliyor, Brahimi de son durum!
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