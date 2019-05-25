Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Brahimi'ye yaptığı teklif açıklandı

Fenerbahçetransfer haberleri arasında en dikkat çekeni Yacine Brahimi... Brahimi, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Porto'nun Cezayirli yıldız oyuncusu Yacine Brahimi için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.
Giriş Tarihi: 25.5.2019 10:38Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 10:43
Portekiz gazeteleri, Porto ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Brahimi'ye Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı. Ayrıca kendi kaynaklarına dayandırarak teklifin detaylarını da aktardı.