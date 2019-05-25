Şenol Güneş temel atıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı mücadelelerin aday kadroları açıklandı. Teknik patron Şenol Güneş,(Antalyaspor),(Bursaspor) ve(Konyaspor) kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım'a çağırırken, davet edilen 33 kişilik kadroda 8 oyuncu daha önce A Milli formayı hiç sırtına geçirmediGüneş'in yeni Milli Takım'ın temellerini attığı izlenimi veren tercihlerin 16'sı 2017 yılı ve sonrası Milli Takım'a seçilen isimler oldu.Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Ç.Rize), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalya), Ozan Kabak (Stuttgart), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), C.Umut Meraş (Bursa), Emre Taşdemir (G.Saray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe).Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayseri), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Konyaspor).Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).Ligde 31 karşılaşmada forma giyen Sangare, 2 gol attı ve 4 gol pası verdi.Meraş, sezon başında Bolu'dan 265 bin Euro'ya Bursaspor'a transfer olmuştu.İlk kez A Milli Takım daveti alan Ömer Ali 26 maçta 8 gol attı, 4 asist yaptı.İki galibiyetle başladığımız grupta sert iki rakiple oynayacağız. Kale, defans ve orta saha son dönemde alternatifleri artırırken Burak Yılmaz'ın forvet hattında uzak ara tercih olması dışında kadromuz zengin. Kalede harika bir sezon geçiren Mert ve Trabzon'un vitrine çıkardığı Uğurcan, defansta Avrupa devlerinin listesinde yer alan lejyonerler Zeki, Merih, Ozan Kabak ve orta sahada sakatlık sonrası toparlayan Cengiz Ünder var. Müthiş yeteneğiyle orta sahada Abdulkadir Parmak'ın da milli formayı hak ettiğini düşünüyorum ancak Güneş, tüm sezon yanında oturttuğu Oğuzhan'ı kadroya çağırarak 'Çok tatil yaptın çalış' mesajı da vermiş olabilir! Yusuf Yazıcı da bence Hakan Çalhanoğlu'nun önünde, Benim için sezonun en değerli ve karakterli oyuncularından birisi Alanyasporlu Efecan. Onun da bu formayı sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. İnşallah iki hazırlık maçında sakatlık yaşamayız ve Güneş'in kafasındaki ideal 11'lerle Fransa ve İzlanda karşısına çıkarız…