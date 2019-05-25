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haberi: Teklifleri doğruladı!

haberleri ile ilgili taraftarların takibi sürüyor. Fenerbahçe'nin gözde isimlerinden olan ile ilgili babası Cevat Elmas'tan açıklamaları geldi. Makedon basınına açıklamalarda bulunan baba Elmas, transfer tekliflerini doğruladı ve oğlunun geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden olan Eljif Elmas ile ilgili babasının yaptığı son dakika açıklamaları.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 15:44
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Teklifleri doğruladı!

dönemine girmemizle birlikte Spor Toto Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonu için transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçeli taraftarlar da transfer haberlerini yakından takip ediyorlar. Bugünün en çok konuşulan olayı ise Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden olan ile ilgili...

TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Fenerbahçe transfer haberleri ile ilgili taraftarların takibi sürüyor. Fenerbahçe'nin gözde isimlerinden olan Eljif Elmas ile ilgili babası Cevat Elmas'tan son dakika açıklamaları geldi. Makedon basınına açıklamalarda bulunan baba Elmas, transfer tekliflerini doğruladı ve oğlunun geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden olan Eljif Elmas ile ilgili babasının yaptığı son dakika açıklamaları.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Teklifleri doğruladı!
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