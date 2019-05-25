Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Teklifleri doğruladı!

Transfer dönemine girmemizle birlikte Spor Toto Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonu için transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçeli taraftarlar da son dakika Fenerbahçe transfer haberlerini yakından takip ediyorlar. Bugünün en çok konuşulan olayı ise Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden olan Eljif Elmas ile ilgili...

TEKLİFLERİ DOĞRULADI

Fenerbahçe transfer haberleri ile ilgili taraftarların takibi sürüyor. Fenerbahçe'nin gözde isimlerinden olan Eljif Elmas ile ilgili babası Cevat Elmas'tan son dakika açıklamaları geldi. Makedon basınına açıklamalarda bulunan baba Elmas, transfer tekliflerini doğruladı ve oğlunun geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden olan Eljif Elmas ile ilgili babasının yaptığı son dakika açıklamaları.