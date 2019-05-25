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Son dakika: 'den açıklaması! 'Avrupa'dan men...'

'de gündem yaratacak son dakika gelişmesi! kuralları gereği, hakkında 'ne sevk edilme kararı çıkan Fenerbahçe bu konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe para ve kadro kısıtı cezasına işaret ederken, 'men cezası' olmadığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama:

Giriş Tarihi: 25.5.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 12:05
Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA açıklaması! 'Avrupa'dan men...'

Fenerbahçe'de gündem yaratacak son dakika gelişmesi! Finansal Fair Play kuralları gereği, hakkında UEFA Disiplin Komitesi'ne sevk edilme kararı çıkan Fenerbahçe bu konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe para ve kadro kısıtı cezasına işaret ederken, 'men cezası' olmadığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı resmi açıklama:

"Kulübümüz, 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasındaki 2017/18 sezonu denk hesap açığı taahhüdüne uyamadığı gerekçesi ile CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu – Yargı Dairesi)' ne sevk edilmiştir."

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Son dakika: Fenerbahçe'den UEFA açıklaması! 'Avrupa'dan men...'
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