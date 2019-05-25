Sosyal medya görüntüleri Hasan Şaş'ı yakacak!

Başakşehir maçı sonrasında “İlk defa kavgada yoktum” diyen Hasan Şaş, izinsiz olarak sahaya indiği, burada stat görevlisine saldırdığı ve sportmenliğe aykırı sözler sarf ettiği video sonrasında TFF’yi harekete geçirdi. Şaş’a 6222 sayılı yasaya muhalefetten de dava açılabilir.
Giriş Tarihi: 25.5.2019 12:35Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 12:41
Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü.