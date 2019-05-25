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Sosyal medya görüntüleri 'ı yakacak!

Başakşehir maçı sonrasında “İlk defa kavgada yoktum” diyen , izinsiz olarak sahaya indiği, burada stat görevlisine saldırdığı ve sportmenliğe aykırı sözler sarf ettiği video sonrasında TFF’yi harekete geçirdi. Şaş’a 6222 sayılı yasaya muhalefetten de dava açılabilir.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 12:41
Sosyal medya görüntüleri Hasan Şaş'ı yakacak!

Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü.

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Sosyal medya görüntüleri Hasan Şaş'ı yakacak!
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