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başkan adaylarını açıkladı! 5 isim var

(TFF), 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları yapan isimleri açıkladı. Buna göre , , , ve başkanlık için yarışacak adaylar.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 18:27
Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylarını açıkladı! 5 isim var

1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurulu ile yeni başkanını seçecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), adayların isimlerini açıkladı.

Başkanlık yarışı Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç, Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı arasına geçecek.

İşte TFF'den yapılan resmi açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 01 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca TFF'nin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ile başvuru süresine ve başvuru belgelerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurulda başkan adayı olmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Bülent Gürkut
2. Durmuş Ali İlik
3. Veli Olgaç
4. Nihat Özdemir
5. Ayhan Sağaltıcı"

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Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylarını açıkladı! 5 isim var
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