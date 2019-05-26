23’ün yıldızı Kostas

BUGÜN NELER OLDU

Ara transferin son günü gelen'nun Galatasaray'daki bir golünün değerioldu.giydiği sarı-kırmızılı formayla sadece ligde Akhisar'a ve kupada Yeni Malatya'ya gol atabilen Mitroglou sakatlık problemi yüzünden beklentileri karşılayamadı. Ancak Galatasaray, Yunan forvetten umudunu kesmedi.Dış basında çıkan 'Marsilya'ya geri gönderilecek' haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacakHazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü,ve yüzde 100 hazır hale getirilecek. Bartali devre arası kampında özellikle Belhanda-Feghouli ikilisini fizik olarak üst seviyeye getirmiş ve teknik heyeti rahatlatmıştı.¦ G.Saray İkinci başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'e konuştu. Albayrak, Arda için, "Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık. Ben de basından görüyorum" dedi.¦ Albayrak, para toplamayacaklarını belirterek, "Bizim 'Fener Ol' gibi bir kampanya yapma düşüncemiz yok, Allah'a şükürler olsun, localar yoluyla hallediyoruz bu işleri. Bir arkadaştan rica ettik, 2 yıllık loca aldı. Günlük ihtiyaçları karşılıyoruz" diye konuştu.¦ Albayrak, ekonomik durum için de, "Şu an en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın kriterlerini kulübümüz karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Sıkıntı bitti" ifadesini kullandı.