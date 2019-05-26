23’ün yıldızı Kostas

Ara transferin son günü gelen Kostas Mitroglou
'nun Galatasaray'daki bir golünün değeri 750 bin Euro
oldu. 9 kez
giydiği sarı-kırmızılı formayla sadece ligde Akhisar'a ve kupada Yeni Malatya'ya gol atabilen Mitroglou sakatlık problemi yüzünden beklentileri karşılayamadı. Ancak Galatasaray, Yunan forvetten umudunu kesmedi. Kiralık sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Mitroglou'nun kadroda tutulacağı öğrenildi.
Dış basında çıkan 'Marsilya'ya geri gönderilecek' haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.
BİRİNCİ FORVET OLACAK
Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda forvette 2. alternatifi olarak Mitroglou'yu düşünüyor.
Hazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet edilecek
ve yüzde 100 hazır hale getirilecek. Bartali devre arası kampında özellikle Belhanda-Feghouli ikilisini fizik olarak üst seviyeye getirmiş ve teknik heyeti rahatlatmıştı. Fatih Terim ve yardımcıları, Diagne ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşündükleri Mitroglou'dan yeni sezonda ciddi katkı bekliyor.
Arda'dan haberim yok
¦ G.Saray İkinci başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'e konuştu. Albayrak, Arda için, "Benim bilgim dahilinde bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık. Ben de basından görüyorum" dedi.
'Fener Ol' yapmayız
¦ Albayrak, para toplamayacaklarını belirterek, "Bizim 'Fener Ol' gibi bir kampanya yapma düşüncemiz yok, Allah'a şükürler olsun, localar yoluyla hallediyoruz bu işleri. Bir arkadaştan rica ettik, 2 yıllık loca aldı. Günlük ihtiyaçları karşılıyoruz" diye konuştu.
Mali sıkıntı bitti
¦ Albayrak, ekonomik durum için de, "Şu an en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın kriterlerini kulübümüz karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Sıkıntı bitti" ifadesini kullandı.