Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay’ın gerisinde kaldı

Ligin 13. haftasında Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturduğu Atiker Konyaspor, bu haftadan sonra puan ortalaması ve averaj bakımından Çalımbay'ın döneminin gerisinde kaldı.

Konyaspor, ligin ilk 12 haftasında Rıza Çalımbay'ın yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. 12 maçta 17 gol atarken kalesinde 14 gol gören Yeşil-Beyazlılar +3 averaj elde etti.

Konyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna 13. haftadan itibaren Aykut Kocaman oturdu. Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından Konyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Yeşil-Beyazlılar Kocaman'ın görev yaptığı 22 maçta ise 23 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü ve -1 averaja sahip oldu.

Konyaspor'un Rıza Çalımbay yönetimindeki 12 maçlık dönemde puan ortalaması 1,4 olurken, Aykut Kocaman'lı 22 maçlık dönemde puan ortalaması 1,2 oldu.