Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay’ın gerisinde kaldı

, ’ın gerisinde kaldı

’da 'ın görev yaptığı 22 maçlık dönemin puan ortalaması, ’ın görev yaptığı 12 maçlık dönemin gerisinde kaldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 12:25
Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay’ın gerisinde kaldı

Ligin 13. haftasında Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturduğu Atiker Konyaspor, bu haftadan sonra puan ortalaması ve averaj bakımından Çalımbay'ın döneminin gerisinde kaldı.

Konyaspor, ligin ilk 12 haftasında Rıza Çalımbay'ın yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. 12 maçta 17 gol atarken kalesinde 14 gol gören Yeşil-Beyazlılar +3 averaj elde etti.

Konyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna 13. haftadan itibaren Aykut Kocaman oturdu. Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından Konyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Yeşil-Beyazlılar Kocaman'ın görev yaptığı 22 maçta ise 23 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü ve -1 averaja sahip oldu.

Konyaspor'un Rıza Çalımbay yönetimindeki 12 maçlık dönemde puan ortalaması 1,4 olurken, Aykut Kocaman'lı 22 maçlık dönemde puan ortalaması 1,2 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay’ın gerisinde kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN