Bursaspor gözyaşlarıyla veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak tarih yazan Bursaspor, mali sorunlarla boğuştuğu bu sezonun sonunda lige veda etti. Dün deplasmanda Yeni Malatya'yı 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, Göztepe'nin kazanmasıyla 37 puanla 16. sırada kaldı ve Spor Toto 1. Lig'e düştü. Timsah'ın gollerini Chabeke (k.k.) ve Umut Nayir atarken, Malatya'nın tek sayısı Kamara'dan geldi. İzmir'den gelen galibiyet haberiyle yıkılan Bursasporlu futbolcular, büyük üzüntü yaşadılar.