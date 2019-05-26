Son dakika haberi: Fenerbahçe transfer listesini belirledi ve harekete geçti! İşte Fenerbahçe transfer gelişmeleri

2018-2019 sezonunda tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için harekete geçti. Ali Koç yönetimindeki camia, sportif direktör Damien Comolli aracılığıyla Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımla temasa geçti. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan ekibin, genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katmaya kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncu Valbuena'nın dün vedasını açıklaması ile de ileri bölgede eksikliğe düşecek olan sarı kanaryalar, savunmadan hücuma kadar geniş bir liste oluşturdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe, Başakşehir'den Emre Belözoğlu ile beraber eski bir oyuncusunu daha istiyor. Öte yandan, Barcelona dahil olmak üzere Avrupa'da birçok takım ve oyuncu ile temas kuruldu.

İşte, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...