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Son dakika haberi: listesini belirledi ve harekete geçti! İşte Fenerbahçe transfer gelişmeleri

Beklediğini bulamayan ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren , listesini belirleyerek önümüzdeki sezon için harekete geçti. ve ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerde, Valbuena dün bir açıklama yayınlayarak kulübe veda ettiğini duyurdu. Kiralık birçok oyuncu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, Valbuena'nın da vedası neticesinde son dakika transfer hamlelerine ağırlık verdi. Emre Belözoğlu'nun dışında 'den sürpriz bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona dahil Avrupa'daki birçok takım ile temas halinde. İşte, son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 26.5.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 09:37
Son dakika haberi: Fenerbahçe transfer listesini belirledi ve harekete geçti! İşte Fenerbahçe transfer gelişmeleri

2018-2019 sezonunda tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için harekete geçti. Ali Koç yönetimindeki camia, sportif direktör Damien Comolli aracılığıyla Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımla temasa geçti. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan ekibin, genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katmaya kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncu Valbuena'nın dün vedasını açıklaması ile de ileri bölgede eksikliğe düşecek olan sarı kanaryalar, savunmadan hücuma kadar geniş bir liste oluşturdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe, Başakşehir'den Emre Belözoğlu ile beraber eski bir oyuncusunu daha istiyor. Öte yandan, Barcelona dahil olmak üzere Avrupa'da birçok takım ve oyuncu ile temas kuruldu.

İşte, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe transfer listesini belirledi ve harekete geçti! İşte Fenerbahçe transfer gelişmeleri
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