Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hatayspor - Adana Demirspor (Canlı)

(Canlı)

1. Lig'de gözler maçına kilitlendi. 0-0'ın rövanşında , play-off yarı final ikinci maçında 'a konuk oluyor. beIN SPORTS MAX'ten canlı izlenen Hatayspor - Adana Demirspor maçını, Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 16:31
Hatayspor - Adana Demirspor (Canlı)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan ve Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan Hatayspor - Adana Demirspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapıyor. İlk maçta Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS MAX kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor - Adana Demirspor (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN