Hatayspor - Adana Demirspor (Canlı)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan ve Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan Hatayspor - Adana Demirspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapıyor. İlk maçta Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS MAX kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.